Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение в теракте
Мотивом преступления он назвал ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал.
Мотивом преступления он назвал ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал.
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Главное следственное управление СКР по Петербургу предъявило задержанному ранее мужчине обвинение в совершении теракта в местном супермаркете по статье 205 УК РФ и направило в суд ходатайство о его аресте, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах этого поступка и фотографии взрывного устройства.
Следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и записи информации на флешке. В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления.
С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.
Накануне ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. В свою очередь источник заявил «Интерфаксу», что задержанным является 35-летний местный житель Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age, «Новая эра»), а также употребляет наркотики.
Вечером в среду в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в
Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако уже на следующий день президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.