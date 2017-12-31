В Волгограде арестовали водителя, въехавшего в толпу людей

Ранее сообщалось, что ночью 30 декабря 34-летний пьяный водитель Ford Focus двигался по проезжей части улицы Чапаева в городе Котово, и въехал в группу людей, выходивших из кафе. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков скончалась 26-летняя местная жительница.