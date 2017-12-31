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17:27 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде арестовали водителя, въехавшего в толпу людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Пьяный водитель автомобиля Ford Focus, въехавший в группу людей под Волгоградом, в результате чего один человек скончался, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что ночью 30 декабря 34-летний пьяный водитель Ford Focus двигался по проезжей части улицы Чапаева в городе Котово, и въехал в группу людей, выходивших из кафе. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков скончалась 26-летняя местная жительница.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — пояснил собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По информации МВД, водитель ранее отбывал наказание за убийство.

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