ГАИ: в попавшем в ДТП под Киевом автобусе детей из Мозыря не было

Источник: Sputnik.by

Как ранее сообщили очевидцы, 31 декабря пассажирский автобус Setra, двигавшийся из Киева в Мозырь, съехал в кювет и перевернулся. По неподтвержденным данным, в транспортном средстве находились в том числе дети — жители Мозыря, которые ездили в украинскую столицу в аквапарк.

«Информация о том, что автобус перевозил детей из Мозыря, недостоверна», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что пассажиры в ДТП не пострадали — все они после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены были домой, госпитализация им не понадобилась.