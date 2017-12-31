ГАИ: в попавшем в ДТП под Киевом автобусе детей из Мозыря не было
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Детей из Мозыря не было в попавшем в ДТП в Иванковском районе Киевской области пассажирском автобусе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Детей из Мозыря не было в попавшем в ДТП в Иванковском районе Киевской области пассажирском автобусе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Как ранее сообщили очевидцы, 31 декабря пассажирский автобус Setra, двигавшийся из Киева в Мозырь, съехал в кювет и перевернулся. По неподтвержденным данным, в транспортном средстве находились в том числе дети — жители Мозыря, которые ездили в украинскую столицу в аквапарк.
«Информация о том, что автобус перевозил детей из Мозыря, недостоверна», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что пассажиры в ДТП не пострадали — все они после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены были домой, госпитализация им не понадобилась.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.