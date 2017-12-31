Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Санкт-Петербурга, Лукьяненко арестован на два месяца.

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Вначале заседания он не возражал против ареста. Мужчина признал вино во всех вменяемых ему деяниях. Но затем, уже после окончания заседания, заявил, что будет обжаловать свой арест.

Дмитрий Лукъяненко был задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря. Мужчина на допросах сразу же признал свою вину и объяснил мотив — подрывом супермаркета он хотел показать свое негативное отношение к психологическим тренингам, которые ранее посещал.