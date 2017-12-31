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20:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Разыскиваемые Галина Игнатьева и Екатерина Манакова найдены живыми в Нижегородской области

Разыскиваемые Галина Игнатьева и Екатерина Манакова найдены живыми в Нижегородской области.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер». Согласно информации, обе женщины были найдены благодаря расклеенным ориентировкам.

Напомним, что 78-летняя Игнатьева 28 декабря ушла из дома на ул. Дворовой в Автозаводском районе 29 декабря и не вернулась. Манакова пропала 30 декабря по дороге на работу.

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