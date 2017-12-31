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18:43 (мск), источник: Интерфакс

25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени), передает в воскресенье корреспондент «Интерфакса» с места происшествия.

Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование Нового года и народные гуляния.

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25-метровая елка сгорела полностью.

По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.

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Кроме того, вечером в воскресенье в Петропавловске-Камчатском возле главной елки на глазах горожан загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предварительной причиной инцидента в местных СМИ называют короткое замыкание гирлянд (фигуры были с подсветкой — ИФ).

Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.

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