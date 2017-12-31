25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в
Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование Нового года и народные гуляния.
25-метровая елка сгорела полностью.
Никто не пострадал.
Кроме того, вечером в воскресенье в
Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.