В Самаре искали бомбу в ТЦ «Мега»

Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Многие вынуждены были покинуть ТЦ без верхней одежды.

На обследование торгового центра в поисках взрывного устройства ушло около четырех часов после чего было объявлено, что сообщение было ложным, и люди смогли вернуться в здание.