Аэропорт «Курумоч» возобновил работу после сообщения о минировании

Аэропорт «Курумоч» снова заработал в штатном режиме. После нескольких часов проверки там не нашли взрывных веществ. Пассажиров и сотрудников аэропорта пустили внутрь, сообщают очевидцы.

Напомним, 31 декабря около 16.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании «Курумоча». Из здания аэропорта срочно всех эвакуировали и приступили к проверке. Людям пришлось ждать ее результатов на улице больше трех часов, так же как и посетителям ТЦ «Мега», о возможно бомбе там сообщили раньше, около 11.00.