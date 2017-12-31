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20:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Аэропорт «Курумоч» возобновил работу после сообщения о минировании

В воздушной гавани взрывчатки не обнаружили.

Аэропорт «Курумоч» снова заработал в штатном режиме. После нескольких часов проверки там не нашли взрывных веществ. Пассажиров и сотрудников аэропорта пустили внутрь, сообщают очевидцы.

Напомним, 31 декабря около 16.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании «Курумоча». Из здания аэропорта срочно всех эвакуировали и приступили к проверке. Людям пришлось ждать ее результатов на улице больше трех часов, так же как и посетителям ТЦ «Мега», о возможно бомбе там сообщили раньше, около 11.00.

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