Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Казани
Посетителей и персонал эвакуировали из здания аэропорта.
Посетителей и персонал эвакуировали из здания аэропорта.
(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в международном аэропорту в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.
Как только сообщение поступило, на место выехали экипажи всех экстренных служб города.
Посетителей и персонал эвакуировали из здания аэропорта. Очевидцы сообщают, что на улице они провели около получаса. После того, как здание проверили кинологи с собаками и ничего подозрительного не нашли, всех запустили вовнутрь.
По информации
Как сообщили агентству очевидцы, пассажиров двух самолетов, прилетевших из Москвы, выпустили с задержкой в минут пятьдесят.