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20:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Казани

Посетителей и персонал эвакуировали из здания аэропорта.

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в международном аэропорту в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

Как только сообщение поступило, на место выехали экипажи всех экстренных служб города.

Посетителей и персонал эвакуировали из здания аэропорта. Очевидцы сообщают, что на улице они провели около получаса. После того, как здание проверили кинологи с собаками и ничего подозрительного не нашли, всех запустили вовнутрь.

По информации пресс-центра МВД по РТ, на месте работали взрывотехники МВД по РТ. Территория была оцеплена. Как выяснилось, сообщение было ложным. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

Как сообщили агентству очевидцы, пассажиров двух самолетов, прилетевших из Москвы, выпустили с задержкой в минут пятьдесят.

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