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01:20 (мск), источник: ТАСС

Пожар в ферме монастыря в Пермском крае локализован

В результате возгорания пострадавших нет.

ПЕРМЬ, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС локализовали пожар в частной конюшне в Пермском крае, по предварительным данным, принадлежащей монастырю. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС региона.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах ранее, ферма загорелась в 00:00 мст, (22:00 мск). Площадь пожара составила 200 кв. м. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в частной конюшне при монастыре в деревне Гаревка Верещагинского района. Пострадавших нет.

«Локализация — 01:25 (мст). Ущерб и причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС.

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