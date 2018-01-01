Пожар в ферме монастыря в Пермском крае локализован

ПЕРМЬ, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС локализовали пожар в частной конюшне в Пермском крае, по предварительным данным, принадлежащей монастырю. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС региона.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах ранее, ферма загорелась в 00:00 мст, (22:00 мск). Площадь пожара составила 200 кв. м. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в частной конюшне при монастыре в деревне Гаревка Верещагинского района. Пострадавших нет.