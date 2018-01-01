Би-би-си: пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке в Ливерпуле

В полиции информировали, что сгорели все машины на парковке вместимостью 1,6 тыс. мест. «Мы полагаем, что все автомобили, оставленные на парковке, были уничтожены огнем. Мы рекомендуем всем автовладельцам связаться с их страховыми компаниями», — говорится в заявлении экстренной службы, которое приводит агентство Press Association.