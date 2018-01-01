Би-би-си: пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке в Ливерпуле
ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке неподалеку от
ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке неподалеку от
В полиции информировали, что сгорели все машины на парковке вместимостью 1,6 тыс. мест. «Мы полагаем, что все автомобили, оставленные на парковке, были уничтожены огнем. Мы рекомендуем всем автовладельцам связаться с их страховыми компаниями», — говорится в заявлении экстренной службы, которое приводит агентство Press Association.
В связи с крупным пожаром в Echo Arena было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, добавили в полиции. 12 пожарных расчетов находятся на месте происшествия и пытаются справиться с огнем.