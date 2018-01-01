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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Жительница Омской области под угрозой убийства забрала у продавца пиво и гранат

За смешные «трофеи» тарчанке-разбойнице грозит серьёзный срок за колючей проволокой.

В Тарский городской суд поступило уголовное дело о вооружённом разбойном нападении на продавца магазина. После новогодних каникул, когда начнётся первое заседание, на скамью подсудимых сядет местная жительница.

Как поясняет Тарский горсуд, подсудимая совершила преступление в пьяном виде. Тарчанка достала из кармана куртки нож, продемонстрировала его продавцу и, угрожая убийством, потребовала бесплатно дать ей пачку сигарет, бутылку пива, один гранат, пакет и 150 рублей. Продавцу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Побросав в пакет деньги, сигареты, выпивку и сочный гранат на закуску, разбойница покинула магазин.

Максимальное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс за разбой с применением оружия, составляет 10 лет лишения свободы.

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