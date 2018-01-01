Жительница Омской области под угрозой убийства забрала у продавца пиво и гранат

В Тарский городской суд поступило уголовное дело о вооружённом разбойном нападении на продавца магазина. После новогодних каникул, когда начнётся первое заседание, на скамью подсудимых сядет местная жительница.

Как поясняет Тарский горсуд, подсудимая совершила преступление в пьяном виде. Тарчанка достала из кармана куртки нож, продемонстрировала его продавцу и, угрожая убийством, потребовала бесплатно дать ей пачку сигарет, бутылку пива, один гранат, пакет и 150 рублей. Продавцу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Побросав в пакет деньги, сигареты, выпивку и сочный гранат на закуску, разбойница покинула магазин.