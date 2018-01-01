Омская полиция дала подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь

Инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, 2016 года в 22 часа в районе «площади Серова», что в Ленинском округе Омска.

Изначально предполагалось, что водитель «Тойоты Кресты» пытался уйти от столкновения с «Тойотой Камри», но не справился с управлением и врезался в столб. Травмы оказались несовместимыми с жизнь.

Официальная позиция отчасти подтвердила эту версию.

«Установлено, что водитель автомобиля “Тойота Камри”, мужчина 1980 г.р., двигаясь по пр. К. Маркса в направлении ул. Рождественского, в районе д. 75 при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем “Тойота Креста”», — заявили в УМВД России по Омской области.