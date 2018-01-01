Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Дети Киркорова, Пересильд, Тимати, Плющенко снялись в шоу Урганта
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Власти Украины отказались развивать промышленность - СМИ
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Алкоголь будит в людях худшее
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:30 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция дала подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь

В УМВД России по Омской области сообщили подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь о котором ранее сообщал «СуперОмск».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, 2016 года в 22 часа в районе «площади Серова», что в Ленинском округе Омска.

Изначально предполагалось, что водитель «Тойоты Кресты» пытался уйти от столкновения с «Тойотой Камри», но не справился с управлением и врезался в столб. Травмы оказались несовместимыми с жизнь.

Официальная позиция отчасти подтвердила эту версию.

«Установлено, что водитель автомобиля “Тойота Камри”, мужчина 1980 г.р., двигаясь по пр. К. Маркса в направлении ул. Рождественского, в районе д. 75 при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем “Тойота Креста”», — заявили в УМВД России по Омской области.

Предположительно, 51 летний водитель «Тойоты Кресты» работал в такси.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Северная Корея завершила создание ядерных сил
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Россияне проиграли шведам по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь