Омская полиция дала подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь
В УМВД России по Омской области сообщили подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь о котором ранее сообщал «СуперОмск».
В УМВД России по Омской области сообщили подробности смертельного ДТП в предновогоднюю ночь о котором ранее сообщал «СуперОмск».
Инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, 2016 года в 22 часа в районе «площади Серова», что в Ленинском округе Омска.
Изначально предполагалось, что водитель «Тойоты Кресты» пытался уйти от столкновения с «Тойотой Камри», но не справился с управлением и врезался в столб. Травмы оказались несовместимыми с жизнь.
Официальная позиция отчасти подтвердила эту версию.
«Установлено, что водитель автомобиля “Тойота Камри”, мужчина 1980 г.р., двигаясь по пр. К. Маркса в направлении ул. Рождественского, в районе д. 75 при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем “Тойота Креста”», — заявили в УМВД России по Омской области.
Предположительно, 51 летний водитель «Тойоты Кресты» работал в такси.