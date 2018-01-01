Житель Омской области лишился двух пальцев, пытаясь запустить фейерверк
59-летний мужчина обратился в больницу в 01.30 1 января.
59-летний мужчина обратился в больницу в 01.30 1 января.
Житель Омской области лишился двух пальцев левой руки, когда пытался запустить на Новый год фейерверк, сообщили в
59-летний мужчина обратился в больницу Исилькульского района уже в 01.30 1 января.
Как выяснилось, он пытался запустить ракету возле своего дома. По предварительной версии, пострадавший не закрепил изделие в снегу как следует, и оно отлетело в сторону и упало в мусорный контейнер. По словам мужчины, он испугался, что содержимое бака загорится и попытался достать фейерверк. Именно в этот момент он и взорвался.
Расследование происшествия продолжается, предстоит установить и качество пиротехнического изделия.