Житель Омской области лишился двух пальцев, пытаясь запустить фейерверк

Как выяснилось, он пытался запустить ракету возле своего дома. По предварительной версии, пострадавший не закрепил изделие в снегу как следует, и оно отлетело в сторону и упало в мусорный контейнер. По словам мужчины, он испугался, что содержимое бака загорится и попытался достать фейерверк. Именно в этот момент он и взорвался.