В Волгограде ищут двух сбежавших подростков

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Поисковики просят волгоградцев, оказавшихся в эти дни в торговых центрах, присмотреться к подросткам, бесцельно бродящим по торговым залам. «Возможно, среди праздничной суеты именно вам удастся их заметить».

Сергей ростом 165 сантиметров, выглядит как подросток 13 — 14 лет.

Дарина — 155 сантиметров, на вид 12 — 13 лет.

Сергей был одет в темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки, вишневого цвета шапку «nike» и серо-зеленую куртку.

Дарина — в темно-синиеджинсы и темно-синие кроссовки, черную шапку «nike».