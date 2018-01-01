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14:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде ищут двух сбежавших подростков

Двое подростков в Волгограде сбежали из реабилитационного центра без вести. Агапов Сергей и Борзых Дарина, сообщает ВДТВ со ссылкой на «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей».

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Поисковики просят волгоградцев, оказавшихся в эти дни в торговых центрах, присмотреться к подросткам, бесцельно бродящим по торговым залам. «Возможно, среди праздничной суеты именно вам удастся их заметить».

Сергей ростом 165 сантиметров, выглядит как подросток 13 — 14 лет.

Дарина — 155 сантиметров, на вид 12 — 13 лет.

Сергей был одет в темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки, вишневого цвета шапку «nike» и серо-зеленую куртку.

Дарина — в темно-синиеджинсы и темно-синие кроссовки, черную шапку «nike».

Всех, кто что-либо знает о том, где эти подростки, просят позвонить по телефонам: 8−905−397−94−56. Или 102 полиция.

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