В Волгограде ищут двух сбежавших подростков
Двое подростков в Волгограде сбежали из реабилитационного центра без вести. Агапов Сергей и Борзых Дарина, сообщает ВДТВ со ссылкой на «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей».
Двое подростков в Волгограде сбежали из реабилитационного центра без вести. Агапов Сергей и Борзых Дарина, сообщает ВДТВ со ссылкой на «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей».
Поисковики просят волгоградцев, оказавшихся в эти дни в торговых центрах, присмотреться к подросткам, бесцельно бродящим по торговым залам. «Возможно, среди праздничной суеты именно вам удастся их заметить».
Сергей ростом 165 сантиметров, выглядит как подросток 13 — 14 лет.
Дарина — 155 сантиметров, на вид 12 — 13 лет.
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