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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь петарды разбили окна в двух минских квартирах

От пиротехники пострадали четыре поджигателя петард.

Источник: Комсомольская правда

Новогодний вечер подпортили жильцам двух квартир в Минске любители пиротехники. В 22.18 в МЧС сообщили о попадании петарды в окно квартиры на 10-м этаже дома по Заславской, 17. Пиротехническое изделие разбило стекло, но в квартиру не попало.

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— А уже через двадцать минут похожий случай произошел на третьем этаже пятиэтажки по улице Каховская, 34. Петарда разбила окно квартиры 74-летней пенсионерки. К счастью, никто не пострадал, — сообщает Минское городское управление МЧС.

В целом за ночь от неправильного использования пиротехники пострадали четыре человека. За три с половиной часа до Нового года перелом пальца и ожог 1−3 степени получил 10-классник, который поджигал петарду дома. Примерно в то же время 19-летний парень получил ожоги 1−3 степени. А уже 1 января в половине второго ночи 13-летний школьник поджигал петарды во дворе и получил ожог пальца.

К травмам привело и неправильное использование бенгальских огней, отмечают в МЧС: 26-летний парень получил ожог пальцев на обеих кистях.

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