Новогодний фейерверк попал минчанке в лицо
Всего в праздничную ночь пострадали пять человек, среди которых двое детей.
Всего в праздничную ночь пострадали пять человек, среди которых двое детей.
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Праздничный фейеферк попал в лицо жительнице Минска, всего же в новогоднюю ночь от неправильного использования пиротехники пострадали пять человек, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел в ночь на 1 января.
«В 00:30 в результате запуска соседями фейерверка, который попал женщине в лицо, она получила травму «ушибленная рана верхней губы», — рассказали в МЧС.
33-летняя женщина только утром обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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Кроме того, согласно оперативным данным, пиротехнические изделия дважды залетали в окна столичных квартир. В первом случае петарда залетела в окно квартиры на десятом этаже в доме по улице Заславская, во втором — на третий этаж пятиэтажки на улице Каховская.
В связи с этим спасатели обратились в гражданам с просьбой соблюдать все меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.