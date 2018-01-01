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15:36 (мск), источник: Sputnik.by

Новогодний фейерверк попал минчанке в лицо

Всего в праздничную ночь пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Праздничный фейеферк попал в лицо жительнице Минска, всего же в новогоднюю ночь от неправильного использования пиротехники пострадали пять человек, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

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Инцидент произошел в ночь на 1 января.

«В 00:30 в результате запуска соседями фейерверка, который попал женщине в лицо, она получила травму «ушибленная рана верхней губы», — рассказали в МЧС.

33-летняя женщина только утром обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Аналогичные случаи — из-за неправильного использования пиротехники — произошли и в других районах столицы. Так, десятиклассник получил перелом пальца и ожоги 1−3 степени в результате взрыва петарды в квартире жилого дома. Небольшими ожогами отделался еще один школьник, поджигавший петарды во дворе. Однако не только несовершеннолетние получили травмы в новогоднюю ночь из-за пиротехники: 19-летний парень хотел взорвать петарду и получил ожог правой кисти, а 26-летний в квартире зажег бенгальский огонь и повредил пальцы на обеих руках. К счастью, во всех случаях травмы не опасны для жизни.

Кроме того, согласно оперативным данным, пиротехнические изделия дважды залетали в окна столичных квартир. В первом случае петарда залетела в окно квартиры на десятом этаже в доме по улице Заславская, во втором — на третий этаж пятиэтажки на улице Каховская.

В связи с этим спасатели обратились в гражданам с просьбой соблюдать все меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.

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