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15:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Дубровно муж пугал жену гранатой

Нервный срыв у жителя райцентра произошел по причине нежданного увольнения. С горя он напился, а, придя домой устроил скандал.

Главе семьи показалось, что супруга не разделяет его беды и сочувствовать не собирается. В качестве наказания за бесчувственность 53-летний хозяин достал откуда-то гранату и, находясь в гараже, обустроенном под домом, пригрозил все взорвать. Его оппонентка испугалась не на шутку и позвонила в РОВД.

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Подробности боевого инцидента рассказал прокурор Дубровенского района Михаил Патеев:

— По вызову прибыл наряд. Сотрудники милиции тщетно уговаривали дебошира успокоиться и не размахивать гранатой. Потом к месту ЧП подъехал дежурный по отделу — начальник местной Госавтоинспекции Александр Мякиников. Он приказал милиционерам отойти подальше, а сам взялся за ведение переговоров. Хозяин дома не сдавался, но после того, как переговорщик пообещал взять его на работу в ГАИ, согласился выбросить гранату…

Сделать это было непросто. Вокруг — частные дома. Поэтому маршрут пьяного и вооруженного дубровчанина пришлось скорректировать — в сопровождении майора его направили огородами к реке. Оставлять на берегу свой боеприпас скандалист не захотел — швырнул гранату в Днепр. Теперь поисками взрывоопасного предмета занимаются водолазы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, выполняющих свои должностные обязанности.

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