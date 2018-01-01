В Дубровно муж пугал жену гранатой

Главе семьи показалось, что супруга не разделяет его беды и сочувствовать не собирается. В качестве наказания за бесчувственность 53-летний хозяин достал откуда-то гранату и, находясь в гараже, обустроенном под домом, пригрозил все взорвать. Его оппонентка испугалась не на шутку и позвонила в РОВД.

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Подробности боевого инцидента рассказал прокурор Дубровенского района Михаил Патеев:

— По вызову прибыл наряд. Сотрудники милиции тщетно уговаривали дебошира успокоиться и не размахивать гранатой. Потом к месту ЧП подъехал дежурный по отделу — начальник местной Госавтоинспекции Александр Мякиников. Он приказал милиционерам отойти подальше, а сам взялся за ведение переговоров. Хозяин дома не сдавался, но после того, как переговорщик пообещал взять его на работу в ГАИ, согласился выбросить гранату…