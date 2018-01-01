В Дубровно муж пугал жену гранатой
Нервный срыв у жителя райцентра произошел по причине нежданного увольнения. С горя он напился, а, придя домой устроил скандал.
Нервный срыв у жителя райцентра произошел по причине нежданного увольнения. С горя он напился, а, придя домой устроил скандал.
Главе семьи показалось, что супруга не разделяет его беды и сочувствовать не собирается. В качестве наказания за бесчувственность 53-летний хозяин достал
Подробности боевого инцидента рассказал прокурор Дубровенского района Михаил Патеев:
— По вызову прибыл наряд. Сотрудники милиции тщетно уговаривали дебошира успокоиться и не размахивать гранатой. Потом к месту ЧП подъехал дежурный по отделу — начальник местной Госавтоинспекции Александр Мякиников. Он приказал милиционерам отойти подальше, а сам взялся за ведение переговоров. Хозяин дома не сдавался, но после того, как переговорщик пообещал взять его на работу в ГАИ, согласился выбросить гранату…
Сделать это было непросто. Вокруг — частные дома. Поэтому маршрут пьяного и вооруженного дубровчанина пришлось скорректировать — в сопровождении майора его направили огородами к реке. Оставлять на берегу свой боеприпас скандалист не захотел — швырнул гранату в Днепр. Теперь поисками взрывоопасного предмета занимаются водолазы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, выполняющих свои должностные обязанности.