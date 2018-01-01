Опубликовано видео разговора организатора взрыва в «Перекрестке» с ФСБ

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В сеть попала видеозапись разговора Дмитрия Лукьяненко, задержанного по подозрению в организации теракта в Петербурге, с сотрудниками ФСБ. Ролик опубликован Росбалтом.

На видео запечатлено признание мужчины в совершении взрыва в магазине «Перекресток». По словам самого Лукьяненко, он принес бомбу в рюкзаке серого цвета.

«Бомба красная, огнетушитель как бы, с шайбами, — говорит подозреваемый. — Я принес ее, положил в камеру хранения, потом пошел внутрь магазина».

На полках магазина обвиняемый оставил две флешки, содержащие подробную информацию о взрыве.

Также Лукьяненко заявил, что решил совершить теракт в результате посещения некой секты экстрасенсов.

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