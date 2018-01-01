Опубликовано видео разговора организатора взрыва в «Перекрестке» с ФСБ
Задержанный за организацию теракта в Петербурге дал признательные показания.
Задержанный за организацию теракта в Петербурге дал признательные показания.
В сеть попала видеозапись разговора Дмитрия Лукьяненко, задержанного по подозрению в организации теракта в Петербурге, с сотрудниками ФСБ. Ролик опубликован Росбалтом.
На видео запечатлено признание мужчины в совершении взрыва в магазине «Перекресток». По словам самого Лукьяненко, он принес бомбу в рюкзаке серого цвета.
«Бомба красная, огнетушитель как бы, с шайбами, — говорит подозреваемый. — Я принес ее, положил в камеру хранения, потом пошел внутрь магазина».
На полках магазина обвиняемый оставил две флешки, содержащие подробную информацию о взрыве.
Также Лукьяненко заявил, что решил совершить теракт в результате посещения некой секты экстрасенсов.
Напомним, взрыв в «Перекрестке» прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Пострадали 14 человек. 30 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении теракта.