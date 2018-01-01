В Калининградской области разыскивают пропавшую 29 декабря женщину

В Калининградской области разыскивают пропавшую 29 декабря 28-летнюю жительницу посёлка Прохорово Гурьевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, Гасымова Эльвира Захид кызы 1990 года рождения ушла из дома ночью 29 декабря. На связь с родственниками женщина до сих пор не вышла, о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 25−27 лет, кавказский тип лица, глаза карие, волосы до плеч, окрашены в каштановый цвет. Особые приметы: слева на подбородке родинка, левая рука после перелома находится постоянно в согнутом положении. Женщина ходит, прижимая колени друг к другу.

Была одета в розовую спортивную куртку средней длины, чёрные лосины, бирюзовую спортивную обувь без шнурков.

Женщина не имеет при себе документов, удостоверяющих личность. Мобильного телефона при ней также нет.