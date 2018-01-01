В Калининградской области разыскивают пропавшую 29 декабря женщину
Она не имеет при себе документов, удостоверяющих личность. Мобильного телефона при ней также нет.
Она не имеет при себе документов, удостоверяющих личность. Мобильного телефона при ней также нет.
В Калининградской области разыскивают пропавшую 29 декабря 28-летнюю жительницу посёлка Прохорово Гурьевского района. Об этом сообщает
По данным полиции, Гасымова Эльвира Захид кызы 1990 года рождения ушла из дома ночью 29 декабря. На связь с родственниками женщина до сих пор не вышла, о её местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей: на вид 25−27 лет, кавказский тип лица, глаза карие, волосы до плеч, окрашены в каштановый цвет. Особые приметы: слева на подбородке родинка, левая рука после перелома находится постоянно в согнутом положении. Женщина ходит, прижимая колени друг к другу.
Была одета в розовую спортивную куртку средней длины, чёрные лосины, бирюзовую спортивную обувь без шнурков.
Женщина не имеет при себе документов, удостоверяющих личность. Мобильного телефона при ней также нет.
Всех, кому