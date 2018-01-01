Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 1 января в 08:00 поступило сообщение о загорании транспортного средства в с. Мячково Володарского района. В результате пожара выгорела кабина транспортного средства на площади 4 кв метра.

Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, две единицы техники.

В 09:54 в центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о загорании личного жилого дома в р.п. Бл. Песочное г. о. г. Выкса.