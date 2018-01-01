Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января
Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
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Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Согласно информации, 1 января в 08:00 поступило сообщение о загорании транспортного средства в с. Мячково Володарского района. В результате пожара выгорела кабина транспортного средства на площади 4 кв метра.
Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, две единицы техники.
В 09:54 в центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о загорании личного жилого дома в р.п. Бл. Песочное г. о. г. Выкса.
В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 96 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 21 человек, пять единиц техники.