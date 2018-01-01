В Красноярском крае в мороз без отопления остались 25 квартир

В результате этого отключили отопление в квартирах по ул. СПТУ. При этом на улице сегодня по прогнозам синоптиков до -35 градусов. Авария произошла около 14 часов, при обходе квартир выяснилось, что в 8-ми квартирах повреждена гибкая подводка горячей воды, одной квартире требуется замена радиатора, в доме № 2а по ул. СПТУ д. 81 лопнула подводящая труба. Сейчас она восстановлена, но отопления в домах нет. Аварийно-восстановительные работы, обещают, что отопление будет подключено к 20 часам.