Подросток из села Пухой убил отца во время пьяной ссоры за новогодним столом
15 лет тюрьмы за преднамеренное убийство отца грозит 17-летнему подростку. Трагедия произошла в селе Пухой Яловенского района.
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15 лет тюрьмы за преднамеренное убийство отца грозит 17-летнему подростку. Трагедия произошла в селе Пухой Яловенского района.
По данным полиции, мужчины отмечали Новый год, выпили и поссорились. Сын избил своего отца и ушел из дома.
Наутро вернувшаяся домой из гостей мать подростка обнаружила мужа мертвым.
Полиция ищет подозреваемого.