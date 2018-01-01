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18:25 (мск), источник: Publika.md

Подросток из села Пухой убил отца во время пьяной ссоры за новогодним столом

15 лет тюрьмы за преднамеренное убийство отца грозит 17-летнему подростку. Трагедия произошла в селе Пухой Яловенского района.

Источник: Publika.md

По данным полиции, мужчины отмечали Новый год, выпили и поссорились. Сын избил своего отца и ушел из дома.

Наутро вернувшаяся домой из гостей мать подростка обнаружила мужа мертвым.

Полиция ищет подозреваемого.

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