Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Алкоголь будит в людях худшее
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Журналист поведал об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
16:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на бок

ДТП произошло на Шоссе Космонавтов.

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на бок в Перми.

ДТП случилось 1 января около 14.00 на Шоссе Космонавтов. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель автомобиля Nissan ALMERA двигался в сторону аэропорта и допустил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перестать быть жертвой. 10 правил счастливого человека
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране
Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады
Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь