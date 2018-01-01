В Перми автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на бок

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на бок в Перми.

ДТП случилось 1 января около 14.00 на Шоссе Космонавтов. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель автомобиля Nissan ALMERA двигался в сторону аэропорта и допустил наезд на дорожное ограждение.