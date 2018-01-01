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16:50 (мск), источник: Новости Воронежа

1 января в Воронеже полыхала квартира в пятиэтажке на левом берегу: погибли люди

ЧП случилось в Железнодорожном районе.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 1 января, в 12:21 в МЧС поступил срочный вызов. Загорелась квартира в 5-этажке № 20 на улице Старых Большевиков в Воронеже.

На место выехали сразу 4 пожарных отделения. Но ликвидировать пожар 11 спасателям удалось лишь в 13:00. Оказалось, что полыхала квартира на 1 этаже дома.

«В результате пожара огонь уничтожил вещи на площади 13 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По данным спасателей, есть пострадавшие.

Очевидцы ЧП в соцсетях сообщают информацию о двух погибших, также еще нескольких людей доставили в больницы с отравлениями и травмами. Спецслужбы пока точную информацию о числе пострадавших не подтверждают.

Люди пишут, что первого этажа пламя потянулось вверх, опалило окна второго и третьего этажей, а стену дома закоптило до 5 этажа. Причину возгорания теперь выясняют специалисты.

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