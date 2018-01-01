В хищении 50 млн тенге обвиняют бывших чиновников в Караганде

На скамье подсудимых пятеро — экс-руководитель управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаев, бывший начальник отдела управления строительства Нурбек Нурмагамбетов и трое работников подрядных фирм.

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По версии следствия, двое бывших чиновников позволили себе подписать акты выполненных работ с искусственно завышенными ценами на строящейся центральной котельной в городе Сарани на 1 миллиард 52 миллиона 296 тысяч тенге. Всем пятерым подсудимым вменяется статья 176 УК «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества».

Кроме того, экс-руководителю управления строительства Темиргали Дюсенбаеву вменяется «служебный подлог» по части 2 статьи 314 Уголовного кодекса.

Акимат Карагандинской области предъявил в зале суда иск на 49 миллионов 828 тысяч 238 тенге. Судья Казыбебийского районного суда № 1 Манат Жумакаева признала орган исполнительной власти потерпевшей стороной.

Строительство котельной было важным для региона. Ожидалось, что котельная обеспечит население общей численностью 43 тыс человек качественным централизованным теплоснабжением и в перспективе горячим водоснабжением. Производительность котельной должна была составить 100 Гкал/ч на 4 котла, оснащенных котлами с кипящим слоем. Подрядчиком стало ТОО «Павлодарский котельный завод». С ним был подписан договор 4 апреля 2012 года ГУ «Управление строительства Карагандинской области». Ожидалось, что в декабре 2015 года котельная будет запущена. Однако подрядчик остановил все работы, ссылаясь на финансовые сложности.

Напомним, бывший руководитель управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса «служебный подлог». Следственным судьей Болатом Имашевым санкционирована мера пресечения «домашний арест» сроком на два месяца, то есть на период расследования.

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По версии следствия, бывший руководитель управления внес ложные сведения о большом объеме выполненных работ со стороны ТОО «Павлодарский котельный завод». Эта фирма строила в городе Сарань Карагандинской области центральную котельную. Однако в обещанные сроки так и не сдала объект в эксплуатацию. Отмечается, что благодаря ложным данным, значительная часть бюджетных денег была незаконно начислена фирме. Котельная до сих пор не введена в эксплуатацию. Управление строительства подало иск в экономический суд Карагандинской области с требованием выполнить договор и завершить строительство центральной котельной до конца октября этого года, а также обеспечить сохранность имущества в процессе приостановления работ из-за внутренних финансовых проблем фирмы.