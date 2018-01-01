В хищении 50 млн тенге обвиняют бывших чиновников в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Судят в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Судят в Караганде
На скамье подсудимых пятеро —
По версии следствия, двое бывших чиновников позволили себе подписать акты выполненных работ с искусственно завышенными ценами на строящейся центральной котельной в городе Сарани на 1 миллиард 52 миллиона 296 тысяч тенге. Всем пятерым подсудимым вменяется статья 176 УК «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества».
Кроме того,
Акимат Карагандинской области предъявил в зале суда иск на 49 миллионов 828 тысяч 238 тенге. Судья Казыбебийского районного суда № 1 Манат Жумакаева признала орган исполнительной власти потерпевшей стороной.
Строительство котельной было важным для региона. Ожидалось, что котельная обеспечит население общей численностью 43 тыс человек качественным централизованным теплоснабжением и в перспективе горячим водоснабжением. Производительность котельной должна была составить 100 Гкал/ч на 4 котла, оснащенных котлами с кипящим слоем. Подрядчиком стало ТОО «Павлодарский котельный завод». С ним был подписан договор 4 апреля 2012 года ГУ «Управление строительства Карагандинской области». Ожидалось, что в декабре 2015 года котельная будет запущена. Однако подрядчик остановил все работы, ссылаясь на финансовые сложности.
Напомним, бывший руководитель управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса «служебный подлог». Следственным судьей Болатом Имашевым санкционирована мера пресечения «домашний арест» сроком на два месяца, то есть на период расследования.
По версии следствия, бывший руководитель управления внес ложные сведения о большом объеме выполненных работ со стороны ТОО «Павлодарский котельный завод». Эта фирма строила в городе Сарань Карагандинской области центральную котельную. Однако в обещанные сроки так и не сдала объект в эксплуатацию. Отмечается, что благодаря ложным данным, значительная часть бюджетных денег была незаконно начислена фирме. Котельная до сих пор не введена в эксплуатацию. Управление строительства подало иск в экономический суд Карагандинской области с требованием выполнить договор и завершить строительство центральной котельной до конца октября этого года, а также обеспечить сохранность имущества в процессе приостановления работ
Бывший руководитель управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаев около двух лет назад был осужден за хищение бюджетных средств и приговорен к выплате штрафа. Речь шла о тепловом пункте возле тепличного комплекса в поселке Топар. В процессе подведения трубопровода были похищены бюджетные средства.