В Казахстане зарегистрировано землетрясение

Источник: 365info.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 января 2018 г. в 12 час 42 мин 13 сек Алматинского времени (01 января 2018 г. в 06 час 42 мин 13 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 300 км на запад от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.1.



Координаты эпицентра 42.68° с.ш. 73.30° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет Сведений о разрушениях нет.