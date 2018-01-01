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19:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь на пожаре в Пермском крае были спасены восемь взрослых и двое детей

57-летняя женщина погибла из-за включенной электроплитки.

Забывчивость хозяйки одной из квартир барака в Кировском районе Перми обернулась для нее трагедией. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар в расселенном доме на улице Танцорова (это микрорайон Водники) начался в пятом часу утра 1 января.

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире женщину без признаков жизни, позже установили личность — это 57-летняя хозяйка квартиры. Она оставила включенной электрическую плитку и легла спать. Возник пожар.

Еще один пожар в это же время случился в Соликамске, в одной из квартир пятиэтажного дома. 44-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Он потерял сознание и получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали.

Дым распространился по всему подъезду, пожарные вывели на свежий воздух десять жильцов дома, в том числе — двух малолетних детей. Еще четыре человека эвакуировались самостоятельно. Кроме хозяина квартиры на пожаре никто не пострадал.

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