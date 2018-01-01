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19:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Хулиганы разгромили ледовый городок в Шакше

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Неизвестные хулиганы разгромили новогодний ледовый городок в микрорайоне Шакша в Уфе. Разрушенные горки и фигуры жители обнаружили утром 1 января.

Злоумышленники лишили таким образом детей, живущих здесь, площадки для прогулок и досуга, катаний на ледовых горках в праздничные дни.

По данному факту составлены соответствующие протоколы, на данный момент ситуацией занимаются правоохранительные органы. Виновных накажут. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

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