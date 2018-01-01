В Самаре задержана банда грабителей из Средней Азии

Злоумышленники поставили преступный промысел на поток и действовали с особым коварством. Они старались не совершать нападения в одном и том же районе города. Один из членов шайки работал таксистом, что обеспечивало преступному сообществу мобильность.

Первой жертвой мигрантов стал сотрудник инкассации. Четверо налетчиков напали на мужчину, избили его и отняли у него сотовый телефон и наушники. Следующим пострадал балетмейстер из Новокуйбышевска. Грабители под угрозой ножа и газового баллончика отняли у него мобильный телефон стоимостью 35000 руб. Пострадала от деятельности преступной группировки и женщина. Злоумышленники напугали её и отняли мобильный. Последней жертвой азиатский банды стал молодой человек у которого грабители отняли телефон стоимостью 50000 руб. Это преступление попало в поле зрения одну из камер видеонаблюдения. По записям этой камеры удалось установить номер автомобиля на котором перемещались преступники.