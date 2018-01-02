В Красноярском крае после гибели трех детей на пожаре возбудили дело

В понедельник при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Заломова в Лесосибирске пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребенок, погибли. По уточненной информации, в реанимационном автомобиле скончались 42-летний мужчина, его 44-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Всего повреждены девять квартир, эвакуированы около 30 человек. Для них развернут пункт временного размещения на лыжной базе «Снежная».

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели при пожаре троих человек», — говорится в сообщении.