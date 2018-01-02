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09:41 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае после гибели трех детей на пожаре возбудили дело

КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины, женщины и их дочери при пожаре в доме в городе Лесосибирска Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

В понедельник при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Заломова в Лесосибирске пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребенок, погибли. По уточненной информации, в реанимационном автомобиле скончались 42-летний мужчина, его 44-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Всего повреждены девять квартир, эвакуированы около 30 человек. Для них развернут пункт временного размещения на лыжной базе «Снежная».

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели при пожаре троих человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что причина пожара в настоящее время устанавливается, для этого назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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