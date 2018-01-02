В МЧС рассказали о пострадавших спасателях в пожаре на Новый год в Омске

Информация о двух пострадавших пожарных в спасательном ведомстве подтвердилась лишь отчасти.

Ранее в соцсетях, а именно в паблике «Омск ВК» появилась информация, что при тушении пожара в Новый год в Старом Кировске, пострадали двое спасателей, у одного из них раздроблен коленный сустав.

Однако в ГУ МЧС порталу Om1.ru озвучили свою версию произошедшего.

Денис Ахрамов, руководитель отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Омской области:

— В пожаре был травмирован один наш сотрудник, сейчас он находится на лечении в одной из больниц города. Не буду говорить, какой у него характер травм, это закрытая информация.

Мы эту информацию, как утверждает паблик «Омск ВК» не скрываем, мы ее не афишируем, эта информация для нашего внутреннего пользования, мы же не будем на каждом углу об этом кричать. Пожарный травмирован, мы этого не скрываем. По факту проводится проверка.

Все наши сотрудники застрахованы, сотруднику будет выплачена пожарная страховая премия. Вся необходимая помощь пожарному оказывается. По данному случаю проводится проверка, в больницу написаны письма, чтобы они указали, какой степени тяжести травма.

Второй пожарный — я считаю, это наглая ложь, введение в заблуждение жителей региона. Я обзвонил всех начальников частей, пожарные которых работали на этом пожаре. Все говорят, что у них травмированных нет среди личного состава, поэтому это ложь и клевета. Начальники частей не могут вводить в заблуждение.