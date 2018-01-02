В Красноярском крае в пожаре погибла семья из трех человек

В Лесосибирске 1 января около 23.00 случился пожар в двухэтажном деревянном доме. Огонь распространился на 10 квартир.

В огне погибла семья из трех человек: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина и 10-летняя девочка. Их тела пожарные обнаружили в сгоревшем доме. Еще 30 человек спасатели эвакуировали.