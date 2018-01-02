В Екатеринбурге открыт сезон сгоревших иномарок

По данным областного ГУ МЧС, 1 января в 22:05 поступило сообщение о возгорании на проспекте Космонавтов. На площади 1 кв. метр в итоге были повреждены салон и лобовое стекло автомобиля Hyundai Solaris.

Пожар тушили две пожарные машины и 13 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

Напомним, в минувшем, 2017 году, в областном центре сгорели десятки машин.