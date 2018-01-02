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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В жилом доме на Солдата Корзуна взорвался мусоропровод

От сильного хлопка народ «подпрыгнул вместе с диванами».

Жители дома № 5 по улице Солдата Корзуна ужасно испугались, особенно в свете последних событий, когда услышали в парадной громкий хлопок. Он раздался около шести часов вечера 1 января.

— Взрыв был такой силы, что подпрыгнули вместе с диваном, — делится в сети жительница дома Наталья Куриленко. — Потом увидела в окно, как перепуганные соседи выбегали на улицу с детьми.

Кто-то выбежал на улицу, кто-то одевался на скорую руку. Но спустя пару минут на месте уже были спасатели. Оказалось, что взорвался мусоропровод.

— Горел мусор, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. — В 18:09 пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

На месте работали пять спасателей. Жильцы многоэтажки подозревают, что кто-то то ли непотушенную сигарету в мусоропровод бросил, то ли петарду.

— Но честно, было страшно, — отмечает Наталья.

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