В жилом доме на Солдата Корзуна взорвался мусоропровод
От сильного хлопка народ «подпрыгнул вместе с диванами».
От сильного хлопка народ «подпрыгнул вместе с диванами».
Жители дома № 5 по улице Солдата Корзуна ужасно испугались, особенно в свете последних событий, когда услышали в парадной громкий хлопок. Он раздался около шести часов вечера 1 января.
— Взрыв был такой силы, что подпрыгнули вместе с диваном, — делится в сети жительница дома Наталья Куриленко. — Потом увидела в окно, как перепуганные соседи выбегали на улицу с детьми.
— Горел мусор, — сообщают в
На месте работали пять спасателей. Жильцы многоэтажки подозревают, что
— Но честно, было страшно, — отмечает Наталья.