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09:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске квартира загорелась из-за попавшей на балкон петарды

Инцидент произошел 1 января на улице Толбухина, сгорели домашние вещи, рассказали в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске квартира загорелась из-за попавшей на балкон петарды, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Квартира в доме на улице Толбухина загорелась 1 января. По данным очевидцев в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», во дворе дома запускали петарды, одна из них залетела на балкон квартиры на седьмом этаже. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, ликвидация возгорания заняла немногим более 20 минут. Пожар уничтожил домашние вещи, лежавшие на балконе, а также стеклопакет.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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