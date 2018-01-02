Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек в оренбургском селе

По данным следствия, накануне в жилом доме в селе Скворцовка за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, трое детей в возрасте пяти, шести и 16 лет. «Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии», — говорится в сообщении.