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16:30 (мск), источник: Sputnik.by

Итоги года: 5 самых громких судебных процессов в Беларуси

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские суды в уходящем году вынесли несколько смертных приговоров. Среди тех, кому была назначена исключительная мера наказания, были два «черных риелтора» из Могилева.

Источник: Sputnik.by

«Черные риелторы» из Могилева

Резонансный судебный процесс по делу об убийстве 6 человек длился почти 9 месяцев в Могилевском областном суде, и все это время журналисты активно освещали этот суд. «Черным риелторам» было предъявлено обвинение по 9 статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение человека, разбой, вымогательство, мошенничество.

В суде, в частности, было доказано убийство шести человек, а также приготовление к убийству двух человек, и по совокупности всех доказанных эпизодов Гершанков и еще один фигурант дела Семен Бережной были приговорены к расстрелу. Жене Гершанкова суд назначил 24 года лишения свободы, а самому младшему из обвиняемых — Борису Колесникову — 22 года исправительной колонии. Они обжаловали приговор, просили, чтобы оставили их в живых, но Верховный суд не удовлетворил их просьбы.

Дело Доната

Резонансным стал и судебный процесс по обвинению минского гимназиста Доната Скакуна в покушении на учительницу русского языка и литературы Валентину Губаревич. Несмотря на то, что судебный процесс шел за закрытыми дверями, в соцсетях и СМИ постоянно обсуждалась тема инцидента в минской гимназии № 74, даже была создана группа в поддержку обвиняемого подростка.

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Минский городской суд приговорил Скакуна к восьми годам воспитательной колонии в связи с тем, что он на момент вынесения приговора был несовершеннолетним. Приговор был обжалован в суде, но жалоба была оставлена без удовлетворения. Активность сторонников Скакуна в социальных сетях и СМИ в Верховном суде назвали прямым давлением на суд.

Преподавательница, которая пострадала от действий подростка, уволилась из гимназии.

Приключения француза в Беларуси

В ноябре в Гомеле был вынесен оправдательный приговор гражданину Франции, которого на белорусской границе задержали с одним патроном.

Гражданина Франции, жителя Лондона и любителя путешествий Жолана Вийо белорусские таможенники задержали в пункте пропуска, когда он ехал из Украины в Беларусь. Француз, проходя «красный» коридор на белорусско-украинской границе, достал и предъявил белорусскому таможеннику патрон. В связи с этим он был задержан, помещен в СИЗО, после того, как экспертиза показала, что патрон является боевым, в отношении француза было возбуждено уголовное дело.

Вийо был заключен под стражу, в СИЗО он находился почти два месяца. В ходе судебных прений прокурор попросила суд назначить обвиняемому штраф и отпустить из-под стражи. В итоге суд поверил французу, что у него не было умысла на провоз боеприпасов через границу, и оправдал его. В зале суда обвиняемый появился с книгой популярного в США мотивационного немецкого писателя Экхарта Толле «Сила момента сейчас».

Убийство минчанки на «Ауди» с красным бампером

Еще не поставлена точка в деле об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, которую СМИ назвали минчанкой на «Ауди» с красным бампером. Обвиняемым по данному делу признан ее бывший бойфренд Евгений Раздуев.

Минчанка исчезла в ноябре 2016 года, ее поиски были резонансными. В итоге тело женщины с множественными травмами было обнаружено закопанным под строением в Вилейском районе, на территории дачного участка обвиняемого. Раздуеву было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Женщине были нанесены множественные удары по голове тяжелым предметом. Эксперты-криминалисты насчитали более 50 фрагментов поврежденного черепа.

Обвиняемый Раздуев частично признал вину, по его словам, все произошло из-за ревности. В суде он заявил, что любил женщину, что она не мучилась и умерла после первого удара по голове. В суде объявлен перерыв в связи с тем, что Раздуев заявил о давлении на него на стадии предварительного расследования. Следующее судебное заседание назначено на 5 января 2018 года, на 10:00.

«Домашняя» роженица из Витебска

Эксперты назвали не менее резонансным судебный процесс по делу витебской роженицы, которая отказалась ехать в роддом и рожала в квартире. В итоге ребенок умер, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Трагедия во время домашних родов случилась в феврале 2017 года. Жительница Витебска Ольга Степанова приняла решение рожать ребенка дома, девочка умерла, захлебнувшись околоплодными водами. В конце весны женщину поместили в СИЗО, следствие убедило прокуратуру дать санкцию на применение к ней меры пресечения, связанной с лишением свободы, чтобы она не сбежала к мужу в Санкт-Петербург.

В начале осени суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в причинении смерти ребенку по неосторожности, назначил 6 месяцев «химии». Она обжаловала данный приговор, и суд отправил дело на рассмотрение новым составом суда.

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