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16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Металлострое нашли рюкзак с взрывчаткой

Дворник обнаружил опасный объект в парадной.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Рюкзак с боеприпасами и взрывчаткой. Такую красноречивую находку — учитывая события в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском, где тоже оставили рюкзак с бомбой, — сделали вчера днем в петербургском поселке Металлострой.

На подозрительную сумку обратил внимание дворник. Охотничий рюкзак лежал в третьей парадной дома № 3 по Плановой улице, рядом с мусоропроводом между четвертым и пятым этажами.

— В рюкзаке находился тканевой мешок с восемью патронами, матерчатая сумка с 34 гильзами и три металлических банки, — сообщает «Оперативное прикрытие». — В двух банках находился охотничий бездымный порох «Сокол», а в третьей банке лежал дымный охотничий порох.

Наверняка взрывоопасный рюкзак действительно принадлежит охотнику. Но полиция Колпинского района ведет самую доскональную проверку. О хозяине забытых боеприпасов пока не сообщают.

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