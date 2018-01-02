На севере Волгограда в пятиэтажке горела квартира: есть погибший
Вчера в 9 часов вечера в Краснооктябрьском районе города Волгограда на проспекте Ленина загорелась двухкомнатная квартира.
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Вчера в 9 часов вечера в Краснооктябрьском районе города Волгограда на проспекте Ленина загорелась двухкомнатная квартира.
В коридоре размером горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчёты 2-й
На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1953 года рождения.
Причина пожара устанавливается.