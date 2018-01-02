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17:08 (мск), источник: Publika.md

В Британии арестовали подозреваемого в жестокой расправе над девушкой из Молдовы

Сотрудник Скотланд-Ярда арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летней гражданки Молдовы.

Источник: Publika.md

Об этом сообщает crimemoldova.com со ссылкой на dailymail.co.uk.

31-летнего подозреваемого задержали в восточном Лондоне в понедельник. Сейчас его допрашивает полиция.

Напомним, тело молодой девушки нашли в парке после трёхдневных поисков. У погибшей обнаружили многочисленные травмы головы и колото-резанные раны в области живота. По предварительной версии девушку убили, когда она направлялась к дому своего знакомого.

Последний раз 22-летнюю Юлиану видели живой в рождественский сочельник.

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