В Британии арестовали подозреваемого в жестокой расправе над девушкой из Молдовы
Сотрудник
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Сотрудник
Об этом сообщает crimemoldova.com со ссылкой на dailymail.co.uk.
31-летнего подозреваемого задержали в восточном Лондоне в понедельник. Сейчас его допрашивает полиция.
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