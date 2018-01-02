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17:18 (мск), источник: Югополис

В центре Сочи на лестнице застряла машина с пьяным водителем

​Автомобиль пытался съехать по лестнице в центре курорта, однако застрял.

Инцидент произошел в микрорайоне Макаренко, недалеко от кинотеатра «Сочи» 1 января.

Водитель иномарки по неизвестной причине решил съехать по лестнице, но машина зацепилась за ступени и затем уперлась передним бампером в асфальт.

Очевидцы происшествия утверждают, что за рулем находился пьяный мужчина. Как он оказался на лестнице, неизвестно. О том, удалось ли привлечь его к ответственности, неизвестно, сообщает Sochi.com.

Это далеко не первый подобный случай. Как сообщал «Югополис», в июле 2017 года водитель внедорожника Volkswagen, выезжая с платной парковки на улице Островского в центре Сочи, решил срезать путь и скатиться прямо по пешеходной лестнице. Мужчина находился в неадекватном состоянии. В результате его действий автомобиль получил серьезные повреждения, были поломаны расположенные рядом ограждения и декоративные растения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле 2017 года полиция в Анапе задержала пьяного водителя, который пытался на внедорожнике съехать по лестнице в центре города.

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