В центре Сочи на лестнице застряла машина с пьяным водителем
Автомобиль пытался съехать по лестнице в центре курорта, однако застрял.
Автомобиль пытался съехать по лестнице в центре курорта, однако застрял.
Инцидент произошел в микрорайоне Макаренко, недалеко от кинотеатра «Сочи» 1 января.
Водитель иномарки по неизвестной причине решил съехать по лестнице, но машина зацепилась за ступени и затем уперлась передним бампером в асфальт.
Очевидцы происшествия утверждают, что за рулем находился пьяный мужчина. Как он оказался на лестнице, неизвестно. О том, удалось ли привлечь его к ответственности, неизвестно, сообщает Sochi.com.
Это далеко не первый подобный случай. Как сообщал «Югополис», в июле 2017 года водитель внедорожника Volkswagen, выезжая с платной парковки на улице Островского в центре Сочи, решил срезать путь и скатиться прямо по пешеходной лестнице. Мужчина находился в неадекватном состоянии. В результате его действий автомобиль получил серьезные повреждения, были поломаны расположенные рядом ограждения и декоративные растения.
В июле 2017 года полиция в Анапе задержала пьяного водителя, который пытался на внедорожнике съехать по лестнице в центре города.