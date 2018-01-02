В центре Сочи на лестнице застряла машина с пьяным водителем

Инцидент произошел в микрорайоне Макаренко, недалеко от кинотеатра «Сочи» 1 января.

Водитель иномарки по неизвестной причине решил съехать по лестнице, но машина зацепилась за ступени и затем уперлась передним бампером в асфальт.

Очевидцы происшествия утверждают, что за рулем находился пьяный мужчина. Как он оказался на лестнице, неизвестно. О том, удалось ли привлечь его к ответственности, неизвестно, сообщает Sochi.com.

Это далеко не первый подобный случай. Как сообщал «Югополис», в июле 2017 года водитель внедорожника Volkswagen, выезжая с платной парковки на улице Островского в центре Сочи, решил срезать путь и скатиться прямо по пешеходной лестнице. Мужчина находился в неадекватном состоянии. В результате его действий автомобиль получил серьезные повреждения, были поломаны расположенные рядом ограждения и декоративные растения.

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