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18:05 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы 21 человек пострадал от петард в новогоднюю ночь

От петард в Алматы в новогоднюю ночь не зарегистрировано ни одного пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Источник: Zakon.kz
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Вместе с тем, по данным Станции скорой медицинской помощи Алматы с различными травмами за медицинской помощью обратились 21 человек, 15 из которых дети.

Возраст пострадавших колеблется от 2 до 44 лет. Из 21 случая: в 12 — петарда взорвалась в руках, в 9 — петарды, изменив траекторию полета попали на различные части тела. Зафиксировано 11 случаев ожога глаз, 6 случаев ожога лица, 4 — различные участки тела.

В преддверии Нового года ДЧС совместно с ДВД Алматы были организованы рейды по местам не санкционированной продажи пиротехнических изделий, в ходе которых изъяли 3400 кг. контрафактной пиротехники. ДЧС Алматы еще раз просит соблюдать меры безопасности.

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