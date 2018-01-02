В Алматы 21 человек пострадал от петард в новогоднюю ночь
От петард в Алматы в новогоднюю ночь не зарегистрировано ни одного пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
От петард в Алматы в новогоднюю ночь не зарегистрировано ни одного пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Вместе с тем, по данным Станции скорой медицинской помощи Алматы с различными травмами за медицинской помощью обратились 21 человек, 15 из которых дети.
Возраст пострадавших колеблется от 2 до 44 лет. Из 21 случая: в 12 — петарда взорвалась в руках, в 9 — петарды, изменив траекторию полета попали на различные части тела. Зафиксировано 11 случаев ожога глаз, 6 случаев ожога лица, 4 — различные участки тела.
В преддверии Нового года ДЧС совместно с ДВД Алматы были организованы рейды по местам не санкционированной продажи пиротехнических изделий, в ходе которых изъяли 3400 кг. контрафактной пиротехники. ДЧС Алматы еще раз просит соблюдать меры безопасности.