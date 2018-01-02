В Алматы 21 человек пострадал от петард в новогоднюю ночь

Источник: Zakon.kz

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Вместе с тем, по данным Станции скорой медицинской помощи Алматы с различными травмами за медицинской помощью обратились 21 человек, 15 из которых дети.

Возраст пострадавших колеблется от 2 до 44 лет. Из 21 случая: в 12 — петарда взорвалась в руках, в 9 — петарды, изменив траекторию полета попали на различные части тела. Зафиксировано 11 случаев ожога глаз, 6 случаев ожога лица, 4 — различные участки тела.