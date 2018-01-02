Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Близнецы в США родились в разные годы
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Стопроцентный плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
8Скончался композитор Владимир Шаинский
17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Риге двое россиян попытались украсть украшения с елки

РИГА, 2 янв — РИА Новости. Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной, говорится в сообщении Рижской муниципальной полиции во вторник.

«Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции», — сообщили в муниципальной полиции Риги.

Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы с ними выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет, отметили в полиции. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.

Молодых людей доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Госдуме назвали Порошенко 'хладнокровным убийцей'
Загадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святым
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Трамп: санкции в отношении КНДР начинают приносить результат
К чему призывают протестующие в Иране
США требуют наказать виновных в убийстве правозащитницы в Киеве
Российского журналиста вышлют из Латвии
Букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал МЧМ Россия - США
Умерла актриса Татьяна Майорова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Россия отомстит США за прошлогодние обиды Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Брагина из полуфинала МЧМ
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь