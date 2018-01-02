В Риге двое россиян попытались украсть украшения с елки

«Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции», — сообщили в муниципальной полиции Риги.

Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы с ними выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет, отметили в полиции. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.