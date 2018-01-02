Пулковское шоссе пришлось останавливать из-за горящей машины
Огромная пробка образовалась на выезде из Петербурга по Пулковскому шоссе сегодня днем — там загорелся автомобиль и сотрудники ГИБДД были вынуждены на некоторое время перекрыть движение.
Огромная пробка образовалась на выезде из Петербурга по Пулковскому шоссе сегодня днем — там загорелся автомобиль и сотрудники ГИБДД были вынуждены на некоторое время перекрыть движение.
Как сообщает ГУ МЧС по
В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказывают, что пожар начался, как ни странно, с багажника. При этом участники группы уверены, если бы движение не перекрывалось, другие водители смогли бы помочь потерпевшему автомобилисту уберечь машину от полного выгорания.