Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Сергей Лазарев впервые показал лицо сына
"Грабителя накажем": новогоднее обращение Порошенко к Крыму
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Боевики применили РСЗО по российской авиабазе в Сирии – СМИ
Журналист об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
8Скончался композитор Владимир Шаинский
19:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пулковское шоссе пришлось останавливать из-за горящей машины

Огромная пробка образовалась на выезде из Петербурга по Пулковскому шоссе сегодня днем — там загорелся автомобиль и сотрудники ГИБДД были вынуждены на некоторое время перекрыть движение.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов на пульт дежурного «01» поступил в 15:07. По данным ведомства, в Московском районе прямо на дороге загорелся автомобиль ВАЗ-21099. На место происшествия выезжали два пожарных расчета, которые справились с огнем к 15:22. Пострадавших нет.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказывают, что пожар начался, как ни странно, с багажника. При этом участники группы уверены, если бы движение не перекрывалось, другие водители смогли бы помочь потерпевшему автомобилисту уберечь машину от полного выгорания.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителей-иностранцев взяли за права
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Трамп: санкции в отношении КНДР начинают приносить результат
К чему призывают протестующие в Иране
США требуют наказать виновных в убийстве правозащитницы в Киеве
Российского журналиста вышлют из Латвии
Букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал МЧМ Россия - США
Умерла актриса Татьяна Майорова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Россия отомстит США за прошлогодние обиды Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Брагина из полуфинала МЧМ
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь