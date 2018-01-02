Пулковское шоссе пришлось останавливать из-за горящей машины

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов на пульт дежурного «01» поступил в 15:07. По данным ведомства, в Московском районе прямо на дороге загорелся автомобиль ВАЗ-21099. На место происшествия выезжали два пожарных расчета, которые справились с огнем к 15:22. Пострадавших нет.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказывают, что пожар начался, как ни странно, с багажника. При этом участники группы уверены, если бы движение не перекрывалось, другие водители смогли бы помочь потерпевшему автомобилисту уберечь машину от полного выгорания.