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18:21 (мск), источник: РИАМО

Женщина попыталась получить кредит по поддельным документам в Москве

РИАМО — 2 янв. В одном из московских банков женщина попыталась получить кредит на 2 миллиона рублей по поддельным документам, злоумышленницу задержали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступило сообщение от специалиста одного из столичных банков о мошенничестве. По его словам, в учреждение обратилась женщина с заявлением на получение кредита. Клиентка предъявила необходимый пакет документов, на основании которого попыталась получить денежные средства в размере 2 миллионов рублей.

«При проверке представленных документов у сотрудника банка возникли сомнения в их подлинности, и он обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что 49-летняя женщина предоставила в банк поддельные документы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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