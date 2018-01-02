Женщина попыталась получить кредит по поддельным документам в Москве

В полицию поступило сообщение от специалиста одного из столичных банков о мошенничестве. По его словам, в учреждение обратилась женщина с заявлением на получение кредита. Клиентка предъявила необходимый пакет документов, на основании которого попыталась получить денежные средства в размере 2 миллионов рублей.

«При проверке представленных документов у сотрудника банка возникли сомнения в их подлинности, и он обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что 49-летняя женщина предоставила в банк поддельные документы», — говорится в сообщении.