Гражданин Молдовы попытался «взорвать» вокзал в Киеве
Мужчину, который сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, приговорили к 3 годам тюрьмы.
Мужчину, который сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, приговорили к 3 годам тюрьмы.
27-летний гражданин Молдовы совершил преступление в июле 2017 года. Мужчина позвонил в дежурную часть отделения полиции на станции
— Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса
Приговором Соломенского районного суда Киева мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).
Телефонного террориста приговорили к 3 годам лишения свободы.