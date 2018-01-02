Гражданин Молдовы попытался «взорвать» вокзал в Киеве

27-летний гражданин Молдовы совершил преступление в июле 2017 года. Мужчина позвонил в дежурную часть отделения полиции на станции Киев-Пассажирский и сообщил о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале.

— Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий «минера» удалось идентифицировать и задержать. Выяснилось, что ложное сообщение злоумышленник сделал из хулиганских побуждений, — сообщили сегодня, 2 января, в прокуратуре Киева.