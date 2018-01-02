В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия

Еще шестеро человек, среди которых пожилая женщина и ее малолетний внук, с тяжелыми отравлениями находятся в больнице, сообщают местные СМИ.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия. На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества. Смертельная доза натриевой селитры обнаружена и в организме умерших», — сообщает таджикская служба «Радио Свободы» со ссылкой на источник в прокуратуре города Худжанд.

Возбуждено уголовное дело по статье 108 УК РТ «Причинение смерти по неосторожности», ведется следствие.