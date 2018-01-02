Бельгия приготовилась к ураганному ветру

Как объясняют бельгийские СМИ, «оранжевая степень» означает, что ожидается «очень сильный ветер с порывами еще большей силы».

«Скорость ветра и порывы будут чрезвычайно усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, самые большие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный ущерб жилым строениям», — цитирует пресса сообщение метеорологического института.