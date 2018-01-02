Бельгия приготовилась к ураганному ветру
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Королевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевой степени угрозы последствий стихии по всей стране в ночь на среду.
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Королевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевой степени угрозы последствий стихии по всей стране в ночь на среду.
Как объясняют бельгийские СМИ, «оранжевая степень» означает, что ожидается «очень сильный ветер с порывами еще большей силы».
«Скорость ветра и порывы будут чрезвычайно усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, самые большие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный ущерб жилым строениям», — цитирует пресса сообщение метеорологического института.
Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье. Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.