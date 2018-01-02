Поиск пропавшего в Балтийском море дайвера приостановлен

КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Спасатели приостановили во вторник вечером операцию по поиску пропавшего 1 января в акватории Балтийского моря дайвера, сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.

«Водолазами МЧС 2 января обследовано около 2 тыс. кв. м акватории Балтийского моря, где, предположительно, пропал дайвер. Поиск результатов не дал. Операция приостановлена до наступления светлого времени суток, продолжение ее спланировано на среду, 3 января, с 10:00 (11:00 мск)», — говорится в сообщении.

Вечером 1 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое дайверов в районе поселка Приморье Светлогорского района вышли в Балтийское море на резиновой лодке. После погружения в воду, на удалении примерно 400 м от береговой черты, один из дайверов не всплыл на поверхность.