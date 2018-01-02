Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Близнецы в США родились в разные годы
В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Стопроцентный плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
8Скончался композитор Владимир Шаинский
20:31 (мск), источник: ТАСС

Поиск пропавшего в Балтийском море дайвера приостановлен

Водолазы МЧС 2 января обследовали около 2 тыс. кв. м морской акватории.

КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Спасатели приостановили во вторник вечером операцию по поиску пропавшего 1 января в акватории Балтийского моря дайвера, сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.

«Водолазами МЧС 2 января обследовано около 2 тыс. кв. м акватории Балтийского моря, где, предположительно, пропал дайвер. Поиск результатов не дал. Операция приостановлена до наступления светлого времени суток, продолжение ее спланировано на среду, 3 января, с 10:00 (11:00 мск)», — говорится в сообщении.

Вечером 1 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое дайверов в районе поселка Приморье Светлогорского района вышли в Балтийское море на резиновой лодке. После погружения в воду, на удалении примерно 400 м от береговой черты, один из дайверов не всплыл на поверхность.

В поисковой операции также принимают участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и волонтеры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Командующий морпехами США проговорился о надвигающейся войне
Российского журналиста задержали в Риге и депортируют из Латвии
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Трамп: санкции в отношении КНДР начинают приносить результат
К чему призывают протестующие в Иране
США требуют наказать виновных в убийстве правозащитницы в Киеве
Российского журналиста вышлют из Латвии
Букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал МЧМ Россия - США
Умерла актриса Татьяна Майорова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Россия отомстит США за прошлогодние обиды Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Брагина из полуфинала МЧМ
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь